Das unabhängige Mitarbeiterumfrageinstitut Great Place to Work Österreich kürte heuer zum 21. Mal die attraktivsten Arbeitgeber des Landes. Welche österreichischen Agenturen und Unternehmen sich über die Zertifizierung freuen dürfen.

Die feierliche Auszeichnung der Best Workplaces Austria 2023 fand am Abend des 1. Juni 2023 im Globe in der Marx Halle statt. Erstmals durften 45 Siegerbetriebe auf die Bühne gebeten werden.