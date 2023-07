Regio Data: Von Shopping-Mekkas und Verlusten

Shoppen im idyllischen Steyr. Mit unter 40.000 Einwohnern verfügt die 1000jährige oberösterreichische "Eisenstadt" über eine vergleichsweise sehr hohe Dichte an Verkaufsflächen.

Die aktuelle RegioData-Analyse zeigt, warum die Dichte an Verkaufsflächen im österreichischen Einzelhandel in mittelgroßen Städten besonders hoch ist und welche Faktoren dafür verantwortlich sind.

RegioData

Nicht die "Großen" wie Wien oder Graz haben die proportional gesehen meisten Verkaufsflächen. Die Nase vorn hat hier klar Wiener Neustadt vor den beiden oberösterreichischen kleineren Städten Wels und Steyr.

Wie die Studie zeigt, hat weder eine Weltstadt wie Wien noch Graz die Nase vorn bei der Dichte an Verkaufsflächen pro Einwohner:innen. Es sind die kleineren bis mittelgroßen Städte wie Wiener Neustadt, Steyr, Wels (oder - immerhin zwei Landeshauptstädte befindet sich unter den Top 5 - St. Pölten und Klagenfurt, die über überproportional viele Verkaufsflächen verfügen. Generell ist die Dichte an Einzelhandelsflächen in Österreich im internationalen Vergleich allerdings ausgesprochen hoch.

Kontinuierlicher Rückgang erwartet

Dennoch, die Verkaufsflächen im österreichischen Einzelhandel gehen seit über einem Jahrzehnt kontinuierlich zurück. Vor allem die geänderten Rahmenbedingungen durch den Onlinehandel sowie die momentane Kaufzurückhaltung seien dafür verantwortlich und ließen weitere Verkaufsflächenverluste erwarten. Der Rückgang erfolgt langsam, dafür jedoch ununterbrochen. Pro Einwohner stehen derzeit etwa 1,56 Quadratmeter zur Verfügung, 2014 waren es sogar noch 1,77 Quadratmeter. Dieser Rückgang würde sich langsam, aber kontinuierlich fortsetzen und es sollen alle Standorte davon betroffen sein, einschließlich Innenstädte, Shopping Malls und Retailparks. Diese Entwicklung sei in erster Linie auf den Onlinehandel zurückzuführen. Die Reduzierung der Verkaufsflächen würde Unternehmen helfen, Kosten zu senken und gleichzeitig den Bedürfnissen der Verbraucher:innen gerecht zu werden, die zunehmend online einkaufen.Für den Abwärtstrend der Verkaufsflächen macht RegioData auch den Abgang der Drogeriekette Schlecker verantwortlich.Aufgrunddessen wären sehr viele und vor allem riesige Verkaufsflächen auf einen Schlag weg gewesen und seit diesem Jahr (2013) konnten kontinuierliche Verkaufsflächenverluste beobachtet werden.