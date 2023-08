Durch Insolvenz, Rückzug der Unternehmen aus Österreich und Filialreduktion stehen aktuell mindestens 550.000 Quadratmeter Verkaufsfläche zur Disposition. Vor allem in mittelgroßen und kleineren Städten kommt es dadurch zu Leerständen.

Fast vier Prozent der gesamten Verkaufsfläche stehen zur Disposition

Flächenrückgang hält schon lange an

Gründe liegen im Kundenverhalten

Citytagung

RegioPlan Consulting berät Unternehmen seit über 35 Jahren bei Standort- und Investitionsentscheidungen und führt fundierte Markt- und Standortanalysen durch. In der aktuellen RegioPlan-Analyse wurde untersucht, wie aktuelle Insolvenzen Österreichs Handelslandschaft verändern.Insgesamt stehen aktuell weit über 550.000 Quadratmeter Verkaufsfläche in Österreich zur Verfügung, was knapp vier Prozent der gesamten Geschäftsfläche entspricht. Dabei macht den größten Teil mit etwa 300.000 Quadratmetern die Verkaufsfläche der Kika/Leiner-Gruppe aus. Aber auch die Rückzüge von XXL-Sport (33.000 m²), Salamander und Delka (14.000 m²), Reno (14.000 m²), Gerry Weber, Hallhuber und Tally Weijl (insgesamt 14.000 m²) haben einen großen Anteil am Leerstand.Der Trend zum Flächenrückgang besteht schon seit zehn Jahren, völlig unabhängig also von Corona und Teuerung. Selbst große Unternehmen, wie H&M, C&A, Zara, Douglas oder Marionnaud reduzieren ihre Flächen seit Jahren oder ziehen sich völlig aus der Fläche zurück, wie etwa CCC, Yves Rocher oder Conrad. Die frei werdenden Flächen können jedoch bei weitem nicht genutzt werden, und das trotz stetiger Expansion von Non-Food-Diskontern, wie Action, Tedi oder Kik, und Eröffnungen von Gastronomiebetrieben.Entgegen der naheliegenden Erwartung, dass Nachwirkungen von Corona oder die Teuerung Grund für diese Entwicklung sind, liegt die Ursache größtenteils im veränderten Kundenverhalten. Erstens steigen die Onlineanteile immer mehr und zweitens lassen sich für immer größere Kundenschichten latente Kaufzurückhaltungen beobachten. Die Ursache dieser Kaufzurückhaltung liegt nicht zuletzt in einem gesellschaftlichen Wertewandel, der weg vom "zusätzliche Dinge kaufen" - Stichworte: Fast Fashion, Umweltbewusstsein - hin zu einem genussorientierten Konsum geht wie Freizeit, Gastro, Urlaub und Entertainment. Durch beide Entwicklungen werden die Umsatzpotenziale für den klassischen Handel geringer und steigende Kosten durch Miete, Energie und Personal schwieriger zu stemmen. In Summe gesehen werden die aktuellen und künftigen Flächenschließungen die Leerstandsquote auf 10 Prozent erhöhen, prognostiziert RegioPlan. Am stärksten betroffen werden dabei die kleineren Innenstädte und kleine Shopping-Malls sein. Die Innenstädte haben dabei aber noch die besseren Karten, da ihre Attraktivität durch Umnutzungen, Gestaltung und Verkehrsmaßnahmen wieder gesteigert werden kann.Anlässlich dieses Themas hat RegioPlan Consulting mit der Citytagung eine geeignete Plattform geschaffen, die am 27.9.2023 in Wien stattfinden und Perspektiven, Lösungen und Visionen zum Umgang mit der Problematik beleuchten wird.