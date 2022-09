Am 19. Oktober 2022 geht die 3. Citytagung by RegioPlan unter dem Motto "Begegnung findet Stadt" im Event Penthouse ThirtyFive in 1100 Wien über die Bühne.

Die Citytagung by RegioPlan findet heuer zum dritten Mal statt und diesmal in Wiens höchstgelegener Eventlocation, im ThirtyFive in der Hertha-Firnberg-Straße/Ecke Maria-Kuhn-Gasse in 1100 Wien . Als eine der wichtigsten Veranstaltungen im Bereich der Stadt- und Gemeindeentwicklung bringt die Citytagung hochkarätige Referenten zu Strategien und Maßnahmen zusammen, um Österreichs Städte und Gemeinden zukunftsfit zu machen.





Ganz nach dem Motto "Begegnung findet Stadt" werden Experten aus den Bereichen Raumplanung, Politik, Marketing, Immobilienprojektentwicklung und Handel die Themenblöcke Mission, Trends und Lösungen diskutieren.

