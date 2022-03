ivanashoots

Unternehmer Vassili Tolstunov, Initiator der austrian aid community (aac), am Sammel- und Umschlagplatz für Hilfsgüter in Wien-Donaustadt

Das größte Einkaufszentrum Osteuropas, der am 12. November 2021 in Kiew eröffnete Respublika Park, ist aktuell geschlossen. Centereigentümer Vassili Tolstunov hat in Wien mittlerweile ein großes Hilfsprojekt für die ukrainische Bevölkerung auf die Beine gestellt.

Freitag, 12. November 2021. Der Respublika Park, das mit 300.000 Quadratmetern Bruttogeschoßfläche größte Shopping- und Entertainment-Center Osteuropas, begrüßt im S&u