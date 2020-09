Die Mediaagentur Konzern Media Services der Rewe Group Österreich wurde in der Studie des Online Vermarkterkreises (OVK) mit Bestnoten ausgezeichnet.

Kernkompetenzen wie Zusammenarbeit, Leistungsversprechen, technische Umsetzung und Geschäftsbeziehung - aufgegliedert in 17 Detailkompetenzen - wurden einer Prüfung unterzogen. Die Inhouse Agentur der Rewe Group Österreich belegte unter anderem bei den Kompetenzen Schnelligkeit, Know-how, Zusammenarbeit, Kampagnenideen oder Beratungskompetenz Top-Platzierungen. Damit machte die vergleichsweise junge Mediaagentur das Rennen um Platz eins und überholte prominente Mitbewerber."In kurzer Zeit konnten wir uns einen guten Ruf gleichermaßen bei Medien und Vermarktern erarbeiten. Die Freude über dieses tolle Feedback ist natürlich groß und gleichzeitig ein riesiger Ansporn", so Claudia Anders, Bereichsleiterin Konzern Media Services der Rewe Group Österreich. Ausschlaggebend für die sehr gute Gesamtwertung waren ebenfalls Parameter wie innovative Lösungen, Termingerechtes Projektmanagement sowie die Qualität der Briefings, die in der alltäglichen Mediarbeit ausschlaggebend sind, um bestmöglichen Outcome zu erzielen.Seit Anfang 2019 übernimmt der Konzern Media Service bereits die Media-Agenden der Rewe Group. Dabei werden die Media-Strategie, sowie -Einkauf und -Planung für alle Organisationseinheiten intern koordiniert. "Die Bündelung aller Media-Agenden im eigenen Haus bringt wertvolle Synergien mit sich. Das Studienergebnis zeigt einmal mehr die hervorragende Beratungskompetenz und Innovationskraft unserer Inhouse Agentur", freut sich Ines Schurin, Leiterin der Unternehmenskommunikation Rewe Group Österreich.