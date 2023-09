Disney wird 100 Jahre alt. Das wird auch von Billa und Bipa gefeiert. Ab September zieren Minnie, Micky und Co ausgewählte Artikel ihrer Eigenmarken.

Seit nun mehr 100 Jahren fasziniert Disney mit einzigartigen Geschichten und Figuren Menschen aus aller Welt und prägt die Kindheit der Kleinsten unter uns. Anlässlich des hundertsten Geburtstags von Donald Duck, Goofy und anderen Disney Figuren, holen Billa und Bipa die beliebten Charaktere der erfolgreichen Zeichentrickfilm-Werkstatt in die Regale und lassen ausgewählte Artikel ihrer Eigenmarken im Disney-Look erstrahlen.

Disney-Snacks bei Billa

Disney macht den Haushalt bunter

Von "Billa immer gut" bekommen dreizehn Artikel - darunter Früchtemüsli, Dosenmais, Würstchen und Apfelchips - den Disney-Look. Die Produkte der Disney-Edition sind bei Billa und Billa Plus österreichweit so lange erhältlich, wie der Vorrat reicht.Auch bei Bipa erstrahlen ab September Eigenmarken-Produkte im Design der Kultcharaktere. "Bi Home" bietet eine Taschentücher-Box und Küchenrolle mit Disney-Motiven an, welche ab der ersten Septemberwoche österreichweit in allen Bipa-Filialen erhältlich sind.