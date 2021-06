Die lokalen Nahversorger stehen im Rampenlicht bei der von Merlicek & Partner umgesetzten Kampagne.

"Die neue Adeg-Kampagne ‚Zwei lokale Nahversorger‘ verdeutlicht, wofür die AdegKaufleute stehen: Mit der Vielfalt an regionalen Produkten in ihrem Sortiment unterstützen sie einerseits die heimischen Bauern und Lieferanten und versorgen andererseits die Menschen in ihren Gemeinden mit besten lokalen Erzeugnissen. Als örtliche Nahversorger kennen die AdegKaufleute die Bedürfnisse ihrer Kunden ganz genau und haben stets ein offenes Ohr für deren Wünsche", so Rosa Merlicek, Geschäftsführerin der Kreativagentur Merlicek & Partner, die für die Kampagne verantwortlich zeichnet.