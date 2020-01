In der siebten Staffel von "2 Minuten 2 Millionen" suchen Bipa, Merkur und Billa die innovativsten Idenn im Lebensmittelhandel und Drogerie-Bereich.

Nachhaltigkeit on top

Mit Know-how zur Seite stehen

Was haben "Dr. Owl NutriHealth", "Jausnwrap" oder "Simply Bread" gemeinsam? Sie sind drei der Start-Ups die in der letzten Staffel von "2 Minuten 2 Millionen" einen bahnbrechenden Erfolg einfahren konnten. Auch bei der mittlerweile siebenten Staffel (Dienstags ab 20:15 auf Puls 4) schauen Bipa, Merkur und Billa wieder ganz genau hin und suchen die besten Ideen im Lebensmittelhandel und Drogerie-Bereich. Neu mit dabei: der Vorarlberger Lebensmittelhändler Sutterlüty.2019 kristallisierten sich die Top-Seller klar heraus: gesunde und nachhaltige Produkte mit einem Mehrwert für Umwelt und Körper. Auch die drei Sieger aus dem Vorjahr können diese Attribute vorweisen. Jausnwrap, die Verpackung aus Bienenwachs, bietet eine wiederverwendbare und nachhaltige Alternative zu Plastik- und Alufolie. Simply Bread, die Brotbackmischung zum selber machen, enthält nur Rohstoffe aus der Region und wurde zur meist verkauften Brotbackmischung im gesamten Sortiment der Rewe Group. Dr. Owl NutriHealth erschloss gar einen gänzlich neues Produktsortiment bei Bipa. Die gesundheits- und leistungsfördernden Supplements in flüssiger Form waren schon zwei Tage nach der Sendung restlos ausverkauft.Stellvertretend für die Rewe Group in Österreich vergibt Markus Kuntke, Leiter Trend und Innovationsmanagement, die Start-Up-Tickets: "Wir sind immer auf der Suche nach Produkten, die das Leben unserer Kunden einfacher und abwechslungsreicher machen." Die Rewe Group bietet den jungen Gründern dabei jede Menge Know-how und jahrelange Branchenerfahrung. Bipa, Merkur und Billa stehen den Siegern außerdem mit einem mehrköpfigen Team aus erfahrenen Verkaufs- und Marketingprofis zur Seite und bieten den Unternehmern maßgeschneiderte Coachings.