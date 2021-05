Rewe International verkauft das Russland-Geschäft an Lenta - darin enthalten sind 161 Standorte.

Do svidaniya, Russland - Rewe International zieht sich aus dem Markt zurück und veräußert sämtliche Anteile des operativen Vollsortimentgeschäfts. Darin enthalten sind 161 Billa-Filialen im Großraum Moskau. Käufer ist Lenta, drittgrößter Lebensmittelhändler Russlands hinter der X5 Retail Group und Magnit. "Unser strategisches Ziel ist es, in allen Ländern, in denen wir mit unseren Märkten präsent sind, eine Top-Marktposition zu erreichen und möglichst hohe Synergieeffekte zu erzielen. Vor diesem Hintergrund prüfen und bereinigen wir laufend unser Portfolio. Die Marksituation in Russland, Größenordnung, Vernetztheit und Entwicklung des Marktes lassen dies trotz hoher Investitionen nicht zu, daher haben wir entschieden, uns im Vollsortiment auf die erfolgreichen EU-Märkte zu konzentrieren und unsere Mittel in diese Länder zu fokussieren. Dies ist der folgerichtige nächste Schritt unserer Strategie und neuen Positionierung im Vollsortiment CEE", erklärt Espen B. Larsen, Vorstand der Rewe International AG für das Vollsortiment CEE.

Billa ist seit 2004 in Russland tätig und beschäftigt mehr als 5.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – davon 300 in der Zentrale und weitere 300 in der Logistik – im Großraum Moskau. Arbeitsplätze, Filialen sowie Logistik-Standorte bleiben erhalten, die Supermärkte werden zukünftig unter der Marke Lenta weitergeführt. Voraussetzung dafür ist selbstverständlich, dass die russische Wettbewerbsbehörde der Übernahme zustimmt.