Diese Maßnahme habe aber nichts mit mangelnder Warenversorgung zu tun. Im Bereich Feinkost können nur spezialisierte Fachkräfte arbeiten, die auch schon in "Normalzeiten" nicht ausreichend besetzt werden können.

Fachkräfte sind Mangelware

In rund 50 von über 1.100 Billa-Filialen steht die Feinkostabteilung vorübergehend nicht zur Verfügung. Pressesprecher Paul Pöttschacher versichert aber auf CASH-Nachfrage: "Das hat nichts mit der Warenversorgung zu tun – es ist alles ausreichend da. Unseren Kunden steht in diesen Filialen natürlich auch weiterhin und verstärkt ein umfangreiches Feinkost-Sortiment im Selbstbedienungsbereich zur Verfügung."In der derzeitigen Ausnahmesituation helfen alle Filialen zusammen, um die Kunden wie gewohnt zu versorgen. "An der Feinkost-Theke können aber nur spezialisierte Fachkräfte arbeiten, hier können Kolleginnen und Kollegen bei allem Zusammenhalt leider nicht einspringen. Und wir suchen schon in „Normalzeiten“ immer wieder dringend genügend Fachkräfte", erklärt Pöttschacher.Das Unternehmen ist sehr darauf bedacht, dass die Mitarbeiter Ruhezeiten einhalten können und zum Durchatmen kommen. Damit das allen Kollegen möglich ist. Aufgrund fehlender Feinkost-Fachkräfte, war die vorübergehende Schließung der Feinkost-Theke die einzige Lösung. Pöttschacher: "Wir sind überzeugt, dass unsere Kunden in Zeiten des großen Zusammenhalts in Österreich für diese kleine Einschränkung in ihren Einkaufsgewohnheiten Verständnis haben werden und bedanken uns – auch im Namen unserer Mitarbeiter - sehr herzlich dafür. Wir tun alles, damit die Feinkost-Theken in diesen Filialen unseren Kunden so rasch wie möglich wieder zur Verfügung stehen."