v.l.: Asima Ibric (Billa E-Commerce Salzburg), Hannes Gruber (Billa Vertriebsdirektor), Rabia Merdzic (Billa Marktmanagerin Linzer Bundesstraße 104) und Felix Köndgen (Billa E-Lastenfahrrad Lieferant) freuen sich über die innovativen E-Lastenräder in Salzburg.

In Salzburg werden als Pilotprojekt Online-Bestellungen von Billa mit motorisierten Lastenrädern ausgeliefert.

Zwei Cargobikes des deutschen Start-Ups ecoCarrier sind dafür im Einsatz, mit dem Ziel, die „letzte Meile“ möglichst umweltfreundlich zu absolvieren und wirtschaftlich erfolgreich zu überwinden. Die online bestellten Lebensmittel werden im Billa Markt in der Linzer Bundesstraße 104 in Salzburg direkt von den Mitarbeitern kommissioniert und anschließend von den Fahrern innerhalb des gewünschten Lieferfensters zugestellt – bei Bestellungen bis 12 Uhr noch am selben Tag.

"Wer Salzburg kennt, weiß, dass die Altstadt ab 11 Uhr nicht mehr von Lieferwägen befahren werden darf – mit den beiden E-Lastenrädern möchten wir einerseits einen Beitrag zur Entlastung der stark vom Verkehr betroffenen Salzburger Innenstadt leisten und unseren Kund:innen eine möglichst rasche und pünktliche Lebensmittellieferung gewährleisten und andererseits unsere Logistik fit für die Zukunft machen und erste Schritte in Richtung einer nachhaltigen 'letzten Meile' setzen", erklärt Hannes Gruber, Billa Vertriebsdirektor, die Beweggründe. Die E-Lastenräder werden vor allem für kurze Strecken genutzt, insbesondere im Stadtgebiet. Die Zustellung von Billa Onlineshop-Bestellungen per E-Cargobike ist ein Pilotprojekt, das bis Ende des Jahres läuft und bei Erfolg in Salzburg beibehalten sowie auch auf andere Städte ausgedehnt werden soll.