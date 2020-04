Rewe International: Bipa feiert 40 Jahre

Referenzpunkt ist dabei das Jahr 1980, in dem die erste Bipa-Filiale in der Wiener Goldschmiedgasse öffnete. Die von Julie Brass fotografierten Plakatsujets zeigen unterschiedliche Darsteller nebeneinander als Kind, Jugendlicher und Erwachsener, entsprechend der jeweiligen Zeit gestyled.

"Die aktuelle Kampagne spielt mit den Charakteristika der vergangenen vier Jahrzehnte und wird uns im ganzen Jubiläumsjahr begleiten", erklärt Bipa-Marketing- und Produktmanagementleiterin Claudia Baumschlager. Das Mädchen solle "frech, lebensfroh und einzigartig" den Geist der Marke widerspiegeln. Die Kampagne solle unterstreichen: "Trends kommen und gehen, aber BIPA ist immer für dich da."

Tatsächlich sah die Marke in 40 Jahren einige Entwicklungen auch im FMCG-Sektor kommen und gehen: von der Etablierung eines Foto-Ausarbeitungsservices im Jahr 1988 über die Einführung der Eigenmarke "Look by Bipa" im Jahr 1997, der Wahl zum "Great Place to Work" in den 2000er-Jahren und dem Launch des eigenen Online-Shops im Jahr 2011 und dem Rebranding im Jahr 2016. Die Kampagne wurde mit Serviceplan entwickelt und von Muellers Bureau produziert, Regie führte Tim Keul.