Am 22. und 23. Oktober veranstaltet Bipa erneut Gesundheitstage in Kooperation mit Experten aus Bereichen wie Entspannungsyoga, Atempädagogik oder Impuls-Strömen.

Wenn der Herbst Einzug hält und die Erkältungs- und Grippesaison beginnt, ist es Zeit, das eigene Immunsystem zu stärken - dachte man sich bei Bipa und initiierte erneut die Gesundheitstage, um die Menschen über unterschiedliche Aspekte der Gesundheitsvorsorge zu informieren. "Wir wollen mit den zweiten Bipa Gesundheitstagen erneut einen Anreiz für ein gesundes Österreich setzen", erklärt Eva Paschinger, Expertin für Nahrungsergänzungsmittel und Medizinprodukte bei Bipa und ergänzt: "Neben unserem umfangreichen Gesundheitssortiment können sich unsere Kundinnen und Kunden erstmals von Expertinnen und Experten zu alltäglichen, aber durchaus ernst zu nehmenden Themen wertvolle Informationen holen."Die Experten kommen aus den Bereichen wie Entspannungsyoga, Atempädagogik oder Impuls-Strömen, denn man widmet sich diesmal vor allem Entspannung und Beruhigung. An 24 ausgewählten Bipa Standorten können sich Interessierte am 22. und 23. Oktober kostenlose Informationen rund um diese Themen holen. In 15 Filialen lernt man Wissenswertes über Händedesinfektion und die Anwendungen von Masken - direkt durch Spezialistinnen und Spezialisten von B. Braun und Abena. Aber auch geschulte Mitarbeiter informieren. Neben speziellen Produktangeboten und einem Warengruppenrabatt in der Höhe von -25 % werden auch gratis Verkostungsmuster verteilt.