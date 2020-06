Merkur startet mit einer Sammelaktion für jö Mitglieder in den Sommer.

Von 25. Juni bis 19. August können jö Mitglieder bei einem Einkauf in einer Merkur-Filiale Punkte sammeln, die sie anschließend u. a. gegen klassische Martini-Schalen, old-fashioned Tumbler oder bauchige Ballongläser eintauschen können. Sieben Cocktail-Glas-Sets im Zweierpack stehen zur Auswahl. Und so geht's: Pro 10 Euro Einkaufswert bekommt man einen Punkt auf der Karte bzw. in der jö App gutgeschrieben, 15 Punkte benötigt man für ein Zweier-Set zum Sonderpreis.Auch Kunden, die keine Punkte sammeln, haben die Möglichkeit, die Gläser zu einem Preis von 14,99 Euro pro 2er-Set in den Merkur-Filialen zu erwerben. Einen Cocktailshaker mit Löffel für die perfekten Cocktails gibt es zudem für 8,99 Euro, wiederverwendbare Trinkhalme im 4er Pack inkl. Reinigungsbürste für 3,99 Euro.