Billa/Robert Harson

V.l.n.r.: Billa-Vertriebsdirektor Hermann Weiß, Österreichs erster Billa-Kaufmann Marko Miskovic und Brian Beck, Billa-Vorstand für Großhandel und Kaufleute

Zuletzt war Marko Miskovic Marktmanager beim Billa Plus in der Merkurcity in Wiener Neustadt. Am 27. Oktober 2022 ging er nun als erster Billa-Kaufmann Österreichs in Gloggnitz im Bezirk Neunkirchen an den Start.

Bereits von Außen ist klar, dass es sich hier um keinen gewöhnlichen Billa handelt. Prangt doch auf der Fassade des Markts in Gloggnitz (NÖ) neben dem Firmenlogo nun unübersehbar