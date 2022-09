CASH

Aktuell herrscht im Gerngross auf der Wiener Mariahilferstraße noch Baustelle. Doch gegenüber dem bestehenden Billa Plus wird am 8. September die erste Billa Filiale unter dem Namen Billa Pflanzilla eröffnen, die über tausend rein pflanzliche Produkte anbieten wird.

Zuwachs für die Billa-Markenfamilie: Die erste rein pflanzlich bestückte Billa-Filiale startet in Wien mit der ganz neuen Namenskreation "Billa Pflanzilla". Was dahinter steckt, hat CASH exklusiv für Sie in Erfahrung gebracht.

Bereits am 8. September, also schon in einer Woche, eröffnet mitten im 7. Wiener Gemeindebezirk, oft gemeinhin liebevoll als "Bobo-Bezirk" bezeichnet, die erste Billa Filiale, die rein pflanzl