Rewe International: Gelebte Integration

Im September startete im "Haus Aktiv" gemeinsam mit Billa und Merkur ein Ausbildungsprojekt für zukünftige Kassier und Verkäufer mit Beeinträchtigung.

Authentisches Arbeitsumfeld

Das "Haus Aktiv" ist eine Einrichtung, die Menschen mit Behinderung, gesundheitlicher oder psychischer Beeinträchtigung in den Bereichen Berufsorientierung, Bewerbung und Arbeitstraining unterstützt. Aufgrund der großen Nachfrage im Bereich des Lebensmitteleinzelhandels, wurde zusammen mit Merkur und Billa ein gemeinsames Projekt initiiert, mit dem Ziel, jährlich bis zu zehn neue Teammitglieder in Billa- und Merkur-Filialen zu beschäftigen.Dafür richtete man direkt am Standort des Haus Aktiv im 23. Wiener Gemeindebezirk mehrere Räume für Schulungszwecke ein. Teil der Ausstattung für ein realistisches Arbeitsumfeld sind sowohl funktionsfähige Kassen, gefüllte Warenregale als auch Einkaufswagerln und übliche Einkaufstaschen. Begleitet werden die Schulungen mit Details zu Rabattaktionen, dem Umgang mit Kunden und Warenpräsentation. Zusätzliche Intensivschulungen stellen sich offenen Fragen und geben nützliche Tipps. Auch Berufspraktika sind möglich."Arbeit zu haben ist in unserer Gesellschaft, die weitgehend auf Leistung aufbaut, wesentlich dafür, welche Stellung einer Person in ihr zukommt. Außerdem sichert sie die Existenz der Person und – wenn es gut läuft – findet diese auch einen Sinn darin. Und nicht zuletzt trägt sie zur Wertschöpfung der Wirtschaft bei. Das Sozialministeriumservice ist bestrebt, diese Vorteile von Erwerbsarbeit auch Menschen mit Benachteiligungen und/oder Behinderungen zu ermöglichen. Weshalb wir diverse Maßnahmen – zum Beispiel Haus-Aktiv – unterstützen, die von gemeinnützigen Trägern durchgeführt werden", so Andrea Schmon, Leiterin der Sozialministeriumservice Landesstelle Wien. Und Harald Mießner, Vorstand Vertrieb Billa Merkur Österreich betont: "Bei Billa und Merkur arbeiten über 30.000 unterschiedlichste Menschen mit verschiedenen Bedürfnissen und Stärken – auf diese Vielfalt sind wir sehr stolz. Unser Unternehmen lebt und profitiert auf mehreren Ebenen von der Diversität seiner Mitarbeitenden. Chancengleichheit für alle zu schaffen und damit auch die Inklusion von Menschen mit Behinderung am Arbeitsmarkt voranzutreiben ist uns ein großes Anliegen. Gerade in diesen herausfordernden Zeiten bieten wir einen sicheren Arbeitsplatz, das gilt selbstverständlich genauso für Menschen mit Behinderung." Billa und Merkur beschäftigen aktuell rund 500 Mitarbeiter mit unterschiedlichsten Beeinträchtigungen sowie über 230 integrative Lehrlinge.