Das Gewaltpräventions-Programm wird in Zusammenarbeit mit dem Innenministerium in allen Rewe-Vertriebsschienen österreichweit ausgerollt.

Supermarkt-Mitarbeiter sind oft vor schwierige Situationen gestellt: Gewaltbereite Kunden, Diebstahl oder sogar ein Überfall. Wie man sich bei solchen Zwischenfällen verhalten soll, lehrt das Programm "Gemeinsam.Sicher". In der Vergangenheit bereits erfolgte Schulungen durch die Landespolizeidirektion Wien haben gezeigt, dass sich das Sicherheitsempfinden und die Fähigkeit, sich in schwierigen Situationen richtig zu verhalten, deutlich verbessern. Seit dem Start der Zusammenarbeit in Wien haben sich zahlreiche Erfolge und Kooperationen in den Wiener Bezirken ergeben. Angriffe auf das Personal haben sich in Wien um ein Vielfaches verringert. Nun wird das Programm an allen Billa-, Billa Plus-, Penny- und Bipa-Standorten umgesetzt.