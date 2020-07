Bis Anfang September wartet auf jeden Teilnehmer täglich einer von 120.000 Preisen.

Um ihre Stellung als Marken-Diskonter zu unterstreichen, startete Penny mit 9. Jänner eine digitale Werbekampagne, bei dem Konsumenten Marken- und Eigenmarken-Artikel gewinnen können. Nach über einer Million Teilnehmer Anfang des Jahres, ging es nun wieder los. Ab sofort dürfen sich Kunden über Preise aus dem Sortiment der exklusiven Penny Eigenmarken freuen.„Nachdem wir mit dem Glücks-Penny Gewinnspiel erfolgreich ins Jahr gestartet sind, steht auch der Sommer ganz im Zeichen von Spiel und Spaß. Der Fokus liegt jetzt auf unseren Eigenmarken, die exklusiv bei Penny erhältlich sind und durch Qualität und Vielfalt punkten. Ich wünsche allen Teilnehmern viel Glück“, so Geschäftsführer Ralf Teschmit.Und so geht`s: Auf glueckspenny.at kann jeder Spieler einmal am Tag fünf Glückspennys aufdecken. Bei drei gleichen Produkten winkt ein Online-Gutschein. Dieser muss innerhalb von vier Tagen an der Kassa eingelöst werden.