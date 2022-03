Nachdem im Mai 2016 offiziell die Frutura Thermal-Gemüsewelt, die exklusiv Spar beliefert, im steirischen Bad Blumau eröffnet wurde, setzt Rewe International mit dem Biohof Geinberg jetzt auf ein ähnliches Projekt.

Das rund elf Hektar große Gewächshaus vom Biohof Geinberg wurde von der Familie Steiner aus dem oberösterreichischen Hochburg-Ach und der Familie Perlinger aus dem burgenländischen Wallern in Moosham bei Geinberg (Bezirk Ried im Innkreis) errichtet. Das für die Beheizung notwendige Thermalwasser stammt von der Firma Vamed, die das Spa Resort Therme Geinberg betreibt. Das Gewächshaus verfügt zudem über eine Photovoltaikanlage und ein großes Becken zum Sammeln von Regenwasser, um so eine autarke Bewässerung sicherzustellen.



Konkret werden in dem Gewächshaus von Anfang März bis Anfang November Tomaten, Gurken und Spitzpaprika für Ja! Natürlich geerntet. In den dunklen Monaten Dezember und Jänner ist keine Ernte möglich, da bewusst auf die energieintensive, künstliche Beleuchtung verzichtet wird, heißt es seitens Rewe International. Als erstes Produkt sind ab sofort die Ja! Natürlich Mini-Gurken bei Billa, Billa Plus und Adeg in Ostösterreich zum Preis von 2,79 Euro erhältlich. Tomaten und Spitzpaprike folgen in wenigen Wochen.