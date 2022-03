Billa/Sommeregger

Matthias Liebenwein und Jasmin Thamer von der Diakonie de La Tour, Iris Straßer, Initiatorin und Leiterin des Netzwerks „Verantwortung zeigen!“, Beate Prettner, Landeshauptmann-Stellvertreterin und Kurt Aschbacher, Billa Vertriebsdirektor.

Billa stellt in Kärnten niedrigschwellige Informationen zum kostenlosen Familiencoaching auf dem Kassenzettel zur Verfügung.

Im November vergangenen Jahres druckte Billa bereits Frauennotrufnummern auf Kassabons, um auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam zu machen und niedrigschwellig über Hilfe zu informieren. Nun rückt eine ähnliche Aktion in Kärnten Familienberatung in den Fokus. Denn Konflikte, Streit, Erziehungsprobleme oder Überforderung sind alltäglich, allerdings wissen Eltern, aber auch Kinder oft nicht, wohin sie sich in solchen Situationen wenden können. In einer gemeinsamen Initiative von Billa, Diakonie de La Tour und dem Land Kärnten wird vom 21. bis 31. März die Telefonnummer 0800 240012 der Diakonie de La Tour auf die Kassenzettel in den 104 Filialen aufgedruckt, um Hilfesuchenden eine kostenlose Sofortberatung zu ermöglichen.