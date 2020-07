Penny bietet großes Sortiment mit Schmankerln aus Asien, Italien oder dem Balkan an.

Auch wenn man den Sommer dieses Jahr hierzulande verbringt, muss man, wenn es nach Penny geht, nicht auf kulinarische Geschmackserlebnisse aus fernen Ländern verzichten. Ab sofort gibt es die "Taste of Asia"-Eigenmarke dauerhaft im Sortiment und bietet damit eine vielfältige Auswahl an asiatischen Köstlichkeiten. In Österreich besonders beliebt sind dabei der Basmati Reis sowie Frühlingsrollen mit Huhn oder Gemüse. Aber auch Kikkoman Soja Sauce und Shan Shi Kokosmilch sind beim Markendiskonter zu finden. Wer es lieber mediterraner mag, greift zur Eigenmarke "San Fabio" und erhält dabei Mozzarella, Prosciutto oder Pasta-Variationen. Auch die passenden Getränke dazu wie Aperol, Martini Asti und Lavazza hat Penny zu bieten. Erhältlich ist das Italien-Sortiment noch bis Ende Juli.Mittlerweise gibt es über 40 dauerhaft gelistete Ethno-Produkte bei Penny. Viele davon aus der Türkei, Kroatien, Serbien und anderen Balkanländern. Produkte wie Sarmakraut, Cevapcici, Gazi Käse oder Ajvar sind dabei aus den Regalen nicht mehr wegzudenken und werden regelmäßig um neue Produktinnovationen und Aktionen ergänzt. Nach eigenen Angaben stellt der Diskonter damit das vielfältigste Ethno-Sortiment.