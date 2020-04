Das Unternehmen Nova Performance Paragliders aus Terfens in Tirol ist bereits beim Projekt mit dabei und nutzt den Vertriebskanal von Bipa für ihre Mund- und Nasenschutzmasken.

Das gemeinsame Projekt von Bipa und lokalen Unternehmen stößt auf große Resonanz.

Bereits über 170 Anmeldungen konnte Bipa für das Projekt "Bipa Local Heroes" verzeichnen. Dabei bietet das Unternehmen österreichischen Händlern die Möglichkeit, Bipa als Vertriebskanal für ihren selbstgenähten Mund- und Nasenschutz zu nutzen. So wird aus der Maßnahme statt einer lästigen Pflicht ein nachhaltiges und individuelles Statement.

Schon in den ersten Tagen wurde das neue Herzensprojekt sehr gut aufgenommen und erfreut sich großer Beliebtheit, wie Thomas Lichtblau, Sprecher der Geschäftsführung bei Bipa bestätigt: "Wir sind überwältigt von den positiven Reaktionen, die wir auf unser neues Projekt ,Bipa Local Heroes‘ bekommen. Bisher gingen bereits über 170 Anmeldungen bei uns ein, und es werden im Minutentakt mehr."