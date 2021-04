Merkur Direkt

Nicht nur in Form der Merkur-inside-Shops an den BP Tankstellen hat die Marke Merkur weiter Bestand. Auch der Lieferservice Merkur Direkt bleibt von der Umfirmierung auf Billa Plus unberührt.

Der vor 21 Jahren am 14. Februar 2000 gestartete Lieferservice Merkur Direkt behält diesen Namen weiterhin. Daran ändert auch die Umbenennung der Merkur-Filialen auf Billa Plus nichts. Auf d