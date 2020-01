Rewe International: Merkur auf Lehrlingssuche

Eine überdurchschnittliche Lehrlingsentschädigung, Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, Benefits sowie Erfolgsprämien warten auf 158 Merkur-Lehrlinge.

Auch in diesem Jahr ist Merkur österreichweit wieder auf der Suche nach interessierten Nachwuchskräften, die eine Karriere im Lebensmittelhandel anstreben möchten. 158 Lehrplätze in fünf Lehrberufen (Einzelhandelskaufmann mit dem Schwerpunkt Lebensmittel oder Feinkostfachverkauf, Konditor, Systemgastronomiefachmann sowie die Doppellehre Einzelhandelskaufmann in Kombination mit Bürokaufmann) sind mit Ausbildungsstart Sommer 2020 zu vergeben. Bewerben kann man sich ab sofort bis Ende Mai online unter www.rewe-group.jobs Dabei lockt Merkur mit attraktiven Angeboten. So erhalten die jungen Talente zusätzlich zu einer fundierten Ausbildung eine überdurchschnittliche Lehrlingsentschädigung (1. Lehrjahr 770 Euro, 2. Lehrjahr 1.030 Euro und 3. Lehrjahr 1.320 Euro) und zahlreiche Benefits wie Einkaufsvorteile und attraktive Erfolgsprämien. Eine mit ausgezeichnetem Erfolg abgeschlossene Lehrabschlussprüfung wird beispielsweise mit 1.000 Euro honoriert.Auf die Lehrlinge wartet ein triales Ausbildungssystem, das von der Mitarbeit im Markt über den Besuch der Berufsschule bis hin zu vielfältigen Zusatzprogrammen, Persönlichkeitstrainings und Schulungen in der haueigenen Merkur Akademie reicht. Außerdem sind Lehre mit Matura sowie Auslandspraktika möglich.Weitere Infos zur Lehrlingsausbildung bei Merkur sind auf www.merkurmarkt.at/lehrling zu finden.