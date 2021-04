Rewe International: Merkur sagt adieu

Stefan Pirker

Das Sujet suggeriert eine Liebeshochzeit, doch das Schlüpfen von Merkur unter das Billa-Markendach dürfte wohl eher eine Vernunftehe sein.

Mit 6. April 2021 ist Merkur Geschichte und die Zeit von Billa Plus angebrochen. Ebenso eingestampft wurde der minus 25 Prozent Warengruppenrabatt bei Billa/Billa Plus, der bisher exklusiv für jö-Mitglieder galt.

Ostern, das christliche Fest der Auferstehung, läutete auch die bereits am 28. Jänner 2021 verkündete Auferstehung von Billa Plus ein. Schon in der Karwoche machte ein 20-Sekunden-Spot,