Rewe International: Merkur sucht Lehrlinge

91 Ausbildungsplätze sind österreichweit in diesem Jahr bei Merkur noch für junge Menschen offen, die eine Ausbildung im Lebensmittelhandel machen möchten.

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie sind die Arbeitslosenzahlen derzeit auf dem höchsten Stand seit 1946. Dabei spielt auch die Frage um Lehrstellen eine große Rolle, viele Betriebe wissen nicht, ob sie in nächster Zeit Ausbildungsplätze vergeben können. Nicht so bei Merkur. Der Lebensmittelhändler ist einer der größten heimischen Arbeitgeber, über 10.000 Mitarbeiter sind für die Supermarktkette tätig, davon sind etwa 300 Lehrlinge, die sich derzeit in Ausbildung befinden - und es sollen weitere dazu kommen. Bis Ende Juli ist Merkur im ganzen Land auf der Suche nach 91 Nachwuchskräften, die sich für die Welt der Lebensmittel begeistern und einen Lehrberuf im Lebensmittelhandel ergreifen möchten. Dabei stehen fünf Lehrberufe zur Auswahl: Einzelhandelskauffrau/-mann mit dem Schwerpunkt Lebensmittel oder Feinkostfachverkauf, Systemgastronomiefachfrau/-mann, Konditorin/Konditor sowie die Doppellehre Einzelhandelskauffrau/-mann in Kombination mit Bürokauffrau/-mann. Zudem ist auch Lehre mit Matura möglich. Dabei wirbt Merkur mit einer professionellen Ausbildung, einer überdurchschnittlichen Lehrlingsentschädigung (1. Lehrjahr 770 Euro, 2. Lehrjahr 1.030 Euro und 3. Lehrjahr 1.320 Euro), zusätzlichen Erfolgsprämien und Einkaufsvorteilen sowie spezielle Aus- und Weiterbildungsprogramme wie das Nachwuchsführungskräfteprogramm "Young Generation". Eine Bewerbung ist bis Ende Juli unter www.rewe-group.jobs möglich. Alle Infos zur Lehrlingsausbildung bei Merkur finden Sie unter www.merkurmarkt.at/lehrling.