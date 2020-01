Rewe International: Mission Beauty

Exklusives Bipa-Event begeisterte mit Stylingprogramm und Live Performances.

Am 25. Jänner lud Bipa erstmals zur "Mission: Beauty by Bipa" in den Wiener Club Vie i Pee. Dort zeigten Bipa Stylisten un Make Up Artists wie Kirsch & Kern oder Nadine Mayerhofer in Club-Atmosphäre die neuesten Beauty-Trends und stylten die Gäste. Zudem gab es eigene Beauty-Workshops und einen Instagram Playground, die "Pink Fluffy Zone". Für die süße Versuchung zwischendurch sorgte Tortenbäckerin Sophia Stolz von Caking by Stolzes. Das Highlight des Abends war aber wohl die Live Performance des deutschen Sängers und Songwriters Mike Singer.Die Veranstaltung richte sich speziell an junge Frauen, an Young Beauties, erklärte Bipa-Geschäftsführer Thomas Lichtblau und Claudia Baumschlager, Bipa Leitung Marketing und Produktmanagement, ergänzte: "Um ein für die Zielgruppe besonders ansprechendes Event bieten zu können, haben wir viele Überlegungen in die Wahl der Location und in das Eventprogramm gesteckt: Neben den Produkttests und den kreativen Stylingtipps war die Live Performance von Mike Singer sicher ein Highlight des Abends. Es freut uns sehr, dass die Party bei den Gästen so gut angekommen ist."