Mit der neuen Eigenmarke Billa Bio will Rewe International insbesondere im Trockensortiment und bei Convenience-Produkten Bio-Qualität zum attraktiven Preis bieten.

Bereits Ende 2020 auf kleiner Flamme gestartet, gab Rewe International nun den offiziellen Startschuss für Billa Bio. Das Sortiment der neuen bei Billa, im Billa Onlineshop und bei Merkur erhältlichen Eigenmarke umfasst aktuell rund 135 Produkte, Tendenz steigend. Billa Bio will für moderne, leistbare Bio-Produkte vor allem aus dem Trockensortiment (Cerealien, Nudeln, Sugos, Öle, Fruchtsäfte etc.) und Convenience-Bereich (Fertigsuppen, To-go-Salate, Smoothies etc.) stehen. Zusätzlich gibt es eine kleine Auswahl an frischem Obst und Gemüse sowie Wurst, Schinken, Käse und süße Desserts aus dem Kühlregal. Fisch, Gemüse und Fertiggerichte aus dem Tiefkühlfach runden das Angebot ab.



Die seit mittlerweile 27 Jahren existierende Traditionsmarke Ja! Natürlich bleibt weiter bestehen und soll durch höchste Bio-Qualitätsansprüche in Sachen Frischeprodukte aus Österreich punkten. Die Bedeutung der ebenfalls bei Billa und Merkur vertriebenen Bio-Marke Alnatura sinkt jedoch. So kam es bereits zu einem Ausdünnungsprozess des Alnatura-Sortiments, der noch nicht abgeschlossen sein dürfte. Eine komplette Auslistung ist jedoch laut Rewe International nicht angedacht.