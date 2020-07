Rewe Group/R. Harson Marcel Haraszti ist neuer Vorsitzender der Zentralorganisation Billa Merkur Österreich. Seit Juni 2017 ist der Manager, der seine Karriere in der Rewe Group 2001 als Trainee begann, Vorstand der Rewe International. Nach einer Station als Vorstandsassistent in Österreich wechselte er 2004 in die Geschäftsleitung von Billa Ukraine. Von 2007 bis 2008 war er CEO bei Billa Rumänien. Danach wurde er zum Vorsitzenden der Geschäftsführung des Handelskonzerns IKI in Litauen und Lettland berufen. Im Jahr 2012 trat Haraszti in die Geschäftsleitung von Rewe Vollsortiment in Deutschland ein und verantwortete dort die Region Süd.

Rewe International Harald Miessner zog im März 2017 in den Merkur-Vorstand ein. Zuvor leitete er das Category Management/Einkauf der Rewe Region Süd (Bayern).

Rewe Group Elke Wilgmann startete am 1. Februar 2018 als Kollegin von Robert Nagele im Billa-Vorstand. Sie wechselte damals direkt von ihrer Funktion als Bereichsleiterin Marketing der Rewe Markt GmbH in Köln nach Österreich.

Billa/Robert Harson Robert Nagele ist seit 2016 Mitglied des Vorstands der Billa AG und zeichnete dort seit 1. Januar 2018 als Vorstandssprecher verantwortlich. Der gebürtige Kärntner und ausgebildete Touristiker ist bereits seit 24 Jahren bei Billa tätig, startete seine Karriere als Trainee und war danach mit unterschiedlichen Führungspositionen in den Bereichen Verkauf, Einkauf und Organisation betraut.

Rewe International Erich Szuchy hat beginnend mit Juli 2020 die alleinige Geschäftsführung der Ware Vollsortiment Österreich bei Rewe International übernommen. Szuchy war mehr als 15 Jahre lang in verschiedenen leitenden Positionen bei Billa, Merkur und dem Zentraleinkauf in Österreich tätig. 2011 wechselte er als CEO von Billa nach Bulgarien. Seit 2013 war er Mitglied der Geschäftsleitung Vollsortiment CEE mit den Marken Billa und IKI in Litauen.