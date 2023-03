Elisabeth Lechner

Moderatorin Eser Akbaba (li), Gastgeberin Uschi Fellner (re) gemeinsam mit den Penny Verkaufsleiterin Sara Kotb (2. v. li.) und weiteren Penny Alltagsheldinnen

Im Rahmen der look! Women Empowerment Conference am 10. März wurden Penny-Mitarbeiterinnen vor den Vorhang geholt und mit dem Women Empowerment Award als Alltagsheldinnen ausgezeichnet.

Women Empowerment Award "Strong Together" war das Motto der diesjährigen look! Women Empowerment Conference, die am 10. März im Park Hyatt Vienna stattgefunden hat. Neben zahlreichen Vorträgen und Keynotes wurde dabei auch wieder der Women Empowerment Award verliehen. Dabei gingen das Mentoring Programm des Damenlogistikclubs und die "Alltagsheldinnen" von Penny Österreich als Gewinnerinnen hervor.