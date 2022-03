Der selbsternannte Markendiskonter aus der Rewe-Familie will mit "Food For Future" die Fülle und Vielseitigkeit pflanzlicher Ernährungsweisen promoten. Zu Beginn umfasst das Sortiment 22 unterschiedliche Produkte, die alle mit der Vegan-Blume zertifiziert sind.

"Vielfalt statt Verzicht" lautet das Motto bei Penny, der mit "Food For Future" seine vegane Eigenmarke in Österreich launcht. Denn pflanzliche Ernährung liegt im Trend. Ob aus ökologischen, ethischen oder gesundheitlichen Gründen – immer mehr Menschen in Österreich ernähren sich bewusst vegetarisch oder vegan. Dass eine pflanzenbasierte Ernährung, wie oftmals angenommen, keinesfalls einseitig oder gar langweilig ist, will Penny mit seiner neuen Eigenmarke beweisen: "Vegane Ernährung ist längst keine Nischenbewegung mehr, sondern in der Gesellschaft angekommen. Mit unserer neuen Eigenmarke Food For Future zeigen wir ab sofort, wie unkompliziert, vielfältig und vor allem auch köstlich pflanzenbasierte Ernährung sein kann und bieten Leckerbissen für Veganer:innen, Vegetarier:innen, Flexitarier:innen und alle, die gerne etwas Neues probieren möchten", freut sich Ralf Teschmit, Penny Geschäftsführer, über den Launch der Eigenmarke. Außerdem sind alle Produkte nicht nur mit dem Siegel der Vegan-Blume ausgezeichnet, sondern auch klimaneutral.

Penny: Neue vegane Eigenmarke "Food For Future"

Die vegane Fleischwurst schmeckt warm und kalt. Das Soja für die verschiedenen Joghurt-Variationen wird aus Europa bezogen. Vegane Burgerpatties vermitteln Genuss ohne Verzicht. Faschierte Laibchen und Burger Patties auf pflanzlicher (Erbsen-) Basis und klimaneutral. Penny Geschäftsführer Ralf Teschmit freut sich über den Launch der veganen Eigenmarke "Food For Future".

Dort unterstützt Penny den Klimaschutz

Die neue, klimaneutrale Eigenmarke "Food For Future" tut Menschen und Umwelt gleichermaßen gut. So werden beim Anbau der pflanzlichen Produkte, auf denen das "Food For Future"-Sortiment basiert, bereits weniger Treibhausgase ausgestoßen als bei den tierischen Alternativen. Zudem hat der Markendiskonter gemeinsam mit ClimatePartner berechnet, welche CO-Emissionen von der Herstellung bis zur Entsorgung der "Food For Future"-Produkte anfallen. Diese werden zu 100 Prozent durch die Unterstützung zertifizierter Klimaschutzprojekte kompensiert.Mit dem Schutz von Totholzbäumen im Naturpark Karwendel wird die Biodiversität vor Ort gefördert, wodurch nicht nur wichtige Nährstoffe im Wald erhalten bleiben, sondern auch COgespeichert wird. Zudem unterstützt Penny bei der Renaturierung der Karwendelmoore, die in den 1970er Jahren entwässert wurden. Im Rahmen eines Naturschutzprojekts im brasilianischen Bundestaat Pará werden außerdem 86.000 Hektar Waldfläche geschützt und so der lokalen Bevölkerung eine zusätzliche Einkommensquelle geboten. Im kolumbianischen Mataven unterstützt Pennydie indigene Bevölkerung beim Schutz ihrer Wälder vor Abholzungen und anderen negativen Einflüssen. Neben einem wichtigen Beitrag zum Klimaschutz wird so auch ein Mehrwert für die nachhaltige Entwicklung der drei Regionen geschaffen. Mehr Informationen zur Klimaneutralität lassen sich ganz einfach direkt über einen QR-Code auf dem jeweiligen "Food For Future" Produkt abrufen.