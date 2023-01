Rewe Group

Die Produktion von konventionellem Schweine- und Rindfleisch wandert von St. Veit in Kärnten nach Eberstalzell in Oberösterreich. In St. Veit an der Glan konzentriert man sich zukünftig auf die Fleischlogistik für Kärnten, die Steiermark, das Südburgenland und Salzburg sowie auf Bio-Lammfleisch.

Rewe International will die Produktqualität und Produktsicherheit von Fleisch weiter verbessern. Dafür bündelt man die Fleischproduktion von St. Veit in Eberstalzell, wo 2019 eines der modernsten vollautomatisierten Fleischwerke Europas mit einer Fläche von 35.000 Quadratmetern eröffnet wurde. Man will sich dort ausschließlich auf österreichische Rohstoffe fokussieren und verarbeitet konventionelles Schweine- und Rindfleisch für die Filialen von Billa, Billa Plus und Adeg. Außerdem werden die Rohstoffe an den eigenen Wurst- und Conveniencebetrieb geliefert. Das Fleischwerk in Traiskirchen (NÖ) wird weiterhin Ostösterreich mit dem konventionellen Schweine- und Rindfleischsortiment versorgen und die nationale Produktion von Bio-Rindfleisch abdecken. In Radstadt (Salzburg) kümmert man sich um die Wurstwaren. Die Neuausrichtung der Rewe Fleischproduktion soll mit Ende Juni 2023 abgeschlossen sein.