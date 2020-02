Beim Adeg Kaufmann Johann Binder kann jeder Kunde am Bau der Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Marktes finanziell mitwirken.

Investieren die Kunden 90 Euro in den Bau der nachhaltigen Anlage auf dem Dach des Adeg Marktes in der Tullnerstraße in Niederösterreich, so tragen sie nicht nur zum Umweltschutz bei, sondern bekommen innerhalb von fünf Jahren 100 Euro in Form von Warengutscheinen rückvergütet. Bis zur Fertigstellung im April können die Gutscheine noch erworben werden. Neben der Stärkung des Umweltbewusstseins der Endverbraucher, ist das Ziel des Adeg Kaufmanns Johann Binder mit seinen Kunden ins Gespräch zu kommen: "Es ist mir wichtig, dass sich meine Kunden Gedanken über den Umweltschutz machen", so der Niederösterreicher. Der Adeg Markt in der Tullnerstraße ist insgesamt sehr "grün" unterwegs. So gibt es Öko-Sackerl und Netze für Obst- und Gemüse. Mitgebrachte Behältnisse für die Feinkost sparen zusätzlich Verpackungsmaterial.