Rewe International: Stille Stunde bei Billa

v.l.: Caroline Wallner-Mikl (Rewe Disability Manager), Fabian Sticker (Billa Vertriebsmanager), Hermann Weiß (Billa Vertriebsdirektor), Miklos Koleski (Billa Marktmanager in der Goldeggasse), Harmen Vuijk (Coaching & Projektmanagement Specialisterne) und Marc Hoff (Billa Vertriebsmanager) freuen sich über die "Stille Stunde" im Billa Markt in der Goldeggasse.

Der Billa-Markt in der Wiener Goldeggasse bietet täglich eine Stunde lang eine stressreduzierte Einkaufsumgebung für Kunden mit Autismus an.

Alltagssituationen, die für die meisten Personen problemlos bewältigbar sind, können für Autisten herausfordernd sein. Menschengruppen, Lichter, Musik und Werbeeinspielungen - schnell kann es zur Reizüberflutung kommen. Damit es gar nicht erst so weit kommt, wird in der Billa-Filiale Goldeggasse 4 im 4. Wiener Gemeindebezirk nun täglich von 14 bis 15 Uhr die "Stille Stunde" eingeführt. Beispielsweise wird auf Radio-, Werbeeinschaltungen und Marktdurchsagen zugunsten eines ruhigen Umfeldes verzichtet. Da auch geringer körperlicher Kontakt für autistische Personen herausfordernd sein kann, werden zum Beispiel Feinkostbestellungen auf die Theke gelegt, anstatt persönlich überreicht. Außerdem wird während der "Stillen Stunde" noch mehr Achtsamkeit auf das Tempo bei der Kassa gelegt, damit die gekauften Produkte in Ruhe eingeräumt werden können.