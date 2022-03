Rewe International: Tierwohl in der Theke

Ab Oktober 2022 gibt es durch die Initiative "Fair zum Tier" in der Bedienung bei ausgewählten Billa- und Billa Plus-Märkten nur noch Fleisch und Geflügel in "Tierwohl"-Qualität.

Bio-Qualität, mit Tierwohl-Garantie und zu 100 Prozent aus Österreich - bei Billa und Billa Plus wird das Fleisch- und Geflügel-Sortiment in der Theke aufgewertet. Mit Oktober startet der neue Standard in einer nicht näher genannten Anzahl an Märkten. Das Angebot soll anschließend sukzessive ausgebaut werden. Die Umstellung im Bedienbereich ist Teil der neuen Billa-Initiative "Fair zum Tier", die sich zum Ziel gesetzt hat, mit dem künftig größten Tierwohl-Sortiment Österreichs die Lebens- und Haltungsbedingungen heimischer Nutztiere noch weiter zu verbessern und Standards zu etablieren, die deutlich über dem gesetzlichen Niveau liegen.