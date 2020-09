Seit 2000 war Billa in der Ukraine tätig, nun werden die dortigen Filialen verkauft.

Rewe International verkauft 35 Standorte an UAB Consul Trade, Eigentümer von LLC Novus.

Seit 2000 betreibt Rewe International Billa-Filialen in der Ukraine. Mit Ende 2019 wurden 1.325 Mitarbeiter in 35 Filialen im Großraum Kiew beschäftigt. Nun werden alle Standorte zu einem nicht weiter genannten Preis an die UAB Consul Trade veräußert. Der Konzern mischt über das Tochterunternehmen LLC Novus seit 2009 im ukrainischen LEH mit und betreibt 44 Standorte. Noch wird der Deal von den zuständigen Wettbewerbsbehörden geprüft.