Die Bereiche Ware I und Ware II stehen zukünftig unter der Geschäftsführung von Erich Szuchy.

Josef Siess, der seit dem Jahr 2018 den Bereich Ware I geleitet hat, verlässt die Rewe laut Unternehmensaussendung "in bestem Einvernehmen aus persönlichen und privaten Gründen". Alfred Propst, der seit dem Jahr 2009 dem Bereich Ware II vorstand, wird sich schrittweise aus dem Unternehmen zurückziehen, bleibt aber bis ins Jahr 2021 beratend für die Rewe Group in Österreich tätig.Beginnend mit Juli 2020 wird daher Erich Szuchy, derzeit Mitglied der Geschäftsleitung Vollsortiment CEE der Rewe International, die alleinige Geschäftsführung der Ware Vollsortiment Österreich übernehmen. Darin inkludiert sind ebenso die Bereiche Qualitätsmanagement, Eigenmarken Produktmanagement, Ja! Natürlich Rohwarenbeschaffung sowie Produktion. Szuchy berichtet in seiner neuen Funktion an Marcel Haraszti, Vorstand der Rewe International.Erich Szuchy war mehr als 15 Jahre lang in verschiedenen leitenden Positionen bei Billa, Merkur und dem Zentraleinkauf in Österreich tätig. 2011 wechselte er als CEO von Billa nach Bulgarien. Seit 2013 ist er nun Mitglied der Geschäftsleitung Vollsortiment CEE mit den Marken Billa und IKI in Litauen.