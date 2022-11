Billa/Christian Dusek

V.l.n.r.: Billa-Vertriebsdirektor Hermann Weiß, Kaufmann Thomas Wojteckovsky und Billa-Vorstand Brian Beck vor dem ersten burgenländischen Billa-Kaufleute-Standort in Pöttsching

Am Montag, dem 14. November 2022, setzten Sadik Demir in 1140 Wien und Thomas Wojteckovsky in 7033 Pöttsching (Bezirk Mattersburg) ihre operativen Schritte in die Selbstständigkeit.

Nachdem Marko Miskovic am 27. Oktober 2022 als erster Billa-Kaufmann Österreichs in Gloggnitz (NÖ) startete, folgten nun am 14. November 2022 Sadik Demir und Thomas Wojteckovsky. Alle drei w