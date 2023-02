Billa/Robert Harson

V.l.n.r.: Erich Szuchy (Billa Vorstand Category Management und Einkauf), Luigi Barbaro jun. (Gründer Fratelli Barbaro), Marloes Voermans (Clever Clover Managing Director & Founding Partner), Antonio Barbaro (Gründer Fratelli Barbaro), Heinrich Prokop (Clever Clover Managing Director & Founding Partner) und Markus Kuntke (Rewe Head of Trend- and Innovationmanagement) beim Produktlaunch von „Fratelli Barbaro“.

Der Name Barbaro ist in der Wiener Gastronomieszene bereits bestens bekannt. Nun bringen die Barbaro-Brüder Antonio und Luigi jun. erstmals eine eigene Produktlinie in den LEH. Ab sofort sind italienische Klassiker wie Gnocchi, Sugo, napoletanischer Pinsa unter der Marke "Fratelli Barbaro" bei Billa erhältlich.