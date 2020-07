Früher Mangelware, heute einfach erhältlich: Bipa und dm bieten Test-Kits an.

dm Geschäftsführer Harald Bauer zu der außergewöhnlichen Sortimentserweiterung: " Damit folgen wir dem Wunsch vieler Kunden, einen niederschwelligen Zugang zu Coronavirus-Testungen zu ermöglichen – nämlich abseits der derzeit breit durchgeführten Testungen spezifischer Berufsgruppen und medizinisch indizierter Fälle. Denn auch ohne medizinischen Anlassfall kann es gute Gründe für einen Test geben: beispielsweise, um sich nach der Rückkehr aus dem Ausland Sicherheit zu verschaffen oder wenn ein negativer Test bei der Einreise in ein anderes Land verlangt wird. Durch den exklusiven Online-Vertrieb wollen wir verhindern, dass mutmaßlich Infizierte oder deren nächste Angehörige bei der Beschaffung des Tests mit anderen Menschen in Kontakt kommen."

Mit Ende Juli wird Bipa in rund 500 Filialen sowie im Onlineshop Test-Sets listen. Bei einer digitalen Bestellung ist die Lieferung in eine Wunschfiliale sowie die kontaktlose Zustellung nach Hause möglich. "Wir freuen uns, dass wir in Kürze alle Österreicherinnen und Österreicher ganz unkompliziert mit Corona-Tests versorgen können und hoffentlich so einen wichtigen Beitrag zur Identifizierung und Eindämmung des Coronavirus leisten können", so Bipa-Geschäftsführer Thomas Lichtblau, der in der kommenden CASH-Ausgabe ein Interview gibt. Ein Hersteller oder ein Preis für den Test wurden jedoch nicht genannt.Bei dm drogerie markt werden ab sofort Sets von Novogenia ausschließlich im Onlineshop angeboten. Die für 119 Euro erhältlichen "PCR-Test" können eine Infektion mit dem Virus nachweisen. Für den Test wird zu Hause eine Speichelprobe genommen, die in einer sicheren Versandverpackung an ein Labor geschickt wird. Ein bis drei Tage nach dem Eintreffen erhalten die getesteten Personen das Ergebnis über eine passwortgesicherte Plattform.