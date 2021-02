Nach einer erfolgreichen Testphase liefert Ikea nun zu den Parkplätzen von 40 Billa- und (noch) Merkur-Standorten.

Seit Sommer 2020 liefert das schwedische Möbelhaus Bestellungen bis zu Billa-Filialen - erst zu drei Standorten, dann wurden es sechs und nun sind es 40. Mit 23. Februar werden ausgewählte Billa- und Merkur-Märkte in allen Bundesländern bis auf Wien im Rahmen des "Click & Collect in deiner Nähe"-Service beliefert. Maimuna Mosser, Country Business Development & Transformation Manager und Mitglied der Geschäftsleitung bei Ikea Österreich: "Der Trend im Handel geht ganz klar hin zu Omnichannel. Um unseren Kunden ein nahtloses und vor allem angenehmes Einkaufserlebnis zu bieten, entwickeln wir unsere Services immer weiter und probieren innovative Wege aus, offline wie online. Mit 'Click & Collect in deiner Nähe' haben wir ins Schwarze getroffen: Der Service kommt so gut bei den Kundinnen und Kunden an, dass wir diesen nun auf ganz Österreich ausweiten. Damit werden wir für die vielen Kundinnen und Kunden noch erreichbarer und ermöglichen den Möbeleinkauf quasi ums Eck."

Eine Übersicht zu den Abholpunkten finden Sie auf der Seite von Ikea.