Bis Ende Mai werden alle 45.000 Mitarbeiter von Lidl und den Rewe-Vertriebsschienen in Österreich ihre erste Covid-19-Impfung erhalten.

Ab 19. Mai haben die Mitarbeiter beider Handelsketten an den Firmenstandorten in Wien und Wiener Neudorf, sowie in Privatkliniken in Salzburg, Graz, Wien und an öffentlichen Impfstraßen ihre ersten Termine. "Das Angebot der Impfung ist nicht nur ein wichtiger Schritt in Richtung Normalität, sondern auch ein Zeichen der Wertschätzung für die großartige Leistung der Mitarbeiter des Lebensmittelhandels in der Pandemie. Bezeichnend ist auch, dass sich hier zwei Wettbewerber im Sinne der Sache zusammentun", so Alessandro Wolf, Vorsitzender der Geschäftsleitung bei Lidl Österreich.

Die gemeinsamen Impforte und Impftermine werden zwischen den Unternehmen koordiniert. "Beispielsweise können Lidl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Niederösterreich unsere Impfstraßen nutzen, im Gegenzug nutzen Rewe-Mitarbeiter in Salzburg die Impfinfrastruktur von Lidl Österreich. Wir freuen uns, damit nicht nur vielen Mitarbeiter die Impfung zu ermöglichen, sondern auch ein starkes Zeichen des Miteinanders zu setzen", so Marcel Haraszti, Vorstand von Rewe International.