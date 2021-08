Die ÖBB bringen gemeinsam mit der Stadt Wien und der Wirtschaftskammer Wien "Alles gurgelt!" auf Schiene, abgegeben können die Tests bei 620 Rewe-Standorten werden.

Künftig werden in den Nightjet-Zügen nach Wien kostenlose PCR-Gurgeltests vom Bordpersonal verteilt. Die Reisenden haben so die Möglichkeit, noch im Zug einen Gurgeltest zu machen und die Proben gleich nach ihrer Ankunft in einer der 620 Rewe-Standorten in ganz Wien abzugeben. "Wir als ÖBB tragen eine hohe Verantwortung für sicheres Reisen, ganz besonders in Zeiten von Corona. Mit dem Start von ‚Alles gurgelt!‘ in unseren Nightjets wollen wir sowohl für die Reiserückkehrende als auch für die Touristen in Wien das Testen auf Covid-19 noch einfacher und bequemer gestalten. Damit leisten wir einen weiteren wichtigen Beitrag zur Bekämpfung der Covid19-Pandemie", erklärt ÖBB CEO Andreas Matthä.

"Alles gurgelt ist in vielen Bereichen einsetzbar – zu Hause, in den Schulen, in Betrieben. Es freut mich sehr, dass nun auch Reisende, die mit den Nachtzügen der ÖBB nach Wien kommen, die Vorzüge dieser hochwertigen PCR-Tests in Anspruch nehmen können. Nötig ist nur die Registrierung, einmal Gurgeln und die Abgabe in einer Rewe-Filiale – einfacher geht’s nicht", so der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker.

"Wien ist eine internationale Tourismusstadt. Daher sind unsere Beherbergungsbetriebe, aber auch Kaffeehäuser und die Gastronomie von der Pandemie besonders schwer getroffen worden. Nach wie vor sind die Nächtigungszahlen und Gästeankünfte bei weitem nicht dort, wo sie vor Corona waren. Oberstes Ziel der Wiener Tourismuswirtschaft ist es, den Wien-Besuchern einen sicheren Aufenthalt zu bieten. Durch unsere gemeinsame Initiative 'Alles gurgelt!' mit kostenlosen und hochwertigen PCR-Tests haben wir dafür ein wichtiges Instrument", sagt Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien.