Der Fleischwaren-Hersteller fühlt sich vom Handelskonzern hintergangen, da dieser die Kooperation mit den Almo-Bauern ins Wackeln bringen könnte. Rewe International weist die Vorwürfe entschieden zurück. .

Von "erpresserischen Methoden" war in den vergangenen Tagen die Rede, wenn es um die Zusammenarbeit von Schirnhofer und Rewe International geht. Der Hersteller warf dem Konzern in einem Brief vor,