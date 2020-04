Billa und Stadt Wien bieten ab sofort einen eigenen Online-Shop mit Lieferservice für Menschen in Quarantäne und für Risikogruppen.

Online-Shopping und Lieferservices sind dieser Tage quer durch die Bevölkerung stark gefragt. Auch die Online-Dienste von Lebensmittelhändlern boomen. Das weiß man auch bei Billa. Obwohl der Billa Online Shop angesichts des großen Bedarfs in der aktuellen Ausnahmesituation laufend die Kapazitäten erhöht hat, waren die zusätzlichen Lieferfenster rasch wieder vergriffen. Menschen, die zur Risikogruppe zählen, oder sich in Quarantäne befinden sind aber von diesen Diensten abhängig. Deshalb hat Billa nun in Zusammenarbeit mit Stadt Wien einen eigenen, unabhängigen Online-Shop mit ca. 100 ausgewählten Artikeln des täglichen Bedarfs (Nudeln, Obst, Milch, Hygieneartikel etc.) gelauncht, der exklusiv für diese Gruppe von Menschen zur Verfügung steht. Die Lieferkosten übernimmt der Lebensmitteleinzelhändler. "Wir wollen damit - gemeinsam mit all den Freiwilligen im Land - sicherstellen, dass gerade besonders schutzbedürftige Mitbürgerinnen und Mitbürger in dieser Ausnahmesituation gut versorgt und besonders geschützt sind", betont Billa-Vorstand Elke Wilgmann. Der Einkaufsservice ist vorerst nur in Wien möglich.Menschen, die in Heimquarantäne sind, weil sie positiv auf das Coronavirus getestet wurden oder mit einer positiv getesteten Person Kontakt hatten und sich vorsorglich isolieren müssen, bekommen von der Stadt Wien einen einmaligen Zugangscode. Dieser muss im Billa Onlineshop eingegeben werden, um den Einkaufsservice in Anspruch nehmen zu können. Danach wählt man die gewünschten Artikel aus, gibt die Lieferadresse und das gewünschte Lieferzeitfenster ein und bezahlt. Nach erfolgreicher Bestellung wird der Zugangscode automatisch deaktiviert.