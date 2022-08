Stefan Pirker

Durch eine Glasscheibe können Kunden sehen, wie "ihre" Kräuter und Salate wachsen.

In Zuge eines Vertical-Farming-Testprojekts wird es ab der zweiten Augusthälfte 2022 im Billa Plus Markt in der Wienerbergstraße 27 in 1100 Wien Salat und Kräuter geben, die in einem Container am Kundenparkplatz gewachsen sind. Im vierten Quartal 2022 folgt ein weiterer derartiger Anbaucontainer in der Umgebung von Wien.

Lokaler Anbau, kein Einsatz von Pestiziden, täglich frische Ernte, minimale Transportwege - die Parameter dieses Vertical-Farming-Projekts -