markobe - stock.adobe.com

Rewe International will in diesem Jahr 460 Millionen Euro für Tierwohl, Energieeinsparungen und die Modernisierung des Filialnetzes in Österreich ausgeben. Ein ähnlich hohes Investment ist auch für Billa CEE, Penny International in Bulgarien, der Slowakei, Tschechien, Rumänien, Italien, Ungarn sowie Iki in Litauen geplant.

2023 will die Rewe Group verstärkt in den Standort Österreich investieren. Dafür sind 460 Millionen Euro eingeplant, wie das Unternehmen in einer Aussendung bekannt gibt. So sind 100 Neu- beziehungsweise Umbauten von Filialen geplant, um "ein zeitgemäßes Einkaufserlebnis bieten zu können". Dabei soll ein Fokus auf mehr Nachhaltigkeit gelegt werden, um "aktiv Beiträge zum Klimaschutz und zur Mobilitätswende zu leisten". Bis 2025 sollen mindestens 40 Filialen mit der Green-Pass-Zertifizierung ausgezeichnet werden. Aktuell verfügen 129 Filialen sowie Lager- und Zentralstandorte über Photovoltaik-Anlagen, die bis zu 30 Prozent des Strombedarfs decken würden, 76 Standorte haben zudem E-Ladestationen.