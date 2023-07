Die Rewe Group in Österreich bietet ihren Lehrlingen einmal im Jahr einen Workshop für soziale Kompetenz. Aber nicht nur die Nachwuchshoffnungen drücken die Schulbank.

Lehrlinge trainieren soziale Kompetenzen

von der Kommunikation bis hin zur Teamfähigkeit findet einmal im Jahr statt. Das Programm erstreckte sich unter anderem von der Erforschung der "8 Geheimnisse des Glücks", über Mentaltraining zur Auseinandersetzung mit den eigenen Zielen bis zum "Boot-Camp" für Beratungs- und Verkaufsprofis. Ru nd 20 Top-Führungskräfte – darunter alle Vorstände und Geschäftsführer:innen der Handelsfirmen und Zentralbereiche der Rewe Group in Österreich – besuchten gemeinsam mit den Lehrlingen die Workshops. Soziale Kompetenz sollte ja schließlich auch nicht vor Führungsetagen Halt machen.



Freundliches Personal in Supermärkten? Nicht immer eine Selbstverständlichkeit. Oft korreliert die Hilfsbereitschaft mit der Tageszeit oder dem Kund:innen-Aufkommen. Das ist auch verständlich. Beobachtet werden kann auch, dass die soziale Kompetenz des Personals, oft abhängig ist von Bundesländern, Bezirken oder ob sich das Geschäft in der Stadt oder am Land befindet. So wurde Wien erst kürzlich bei Expats zur unfreundlichsten Stadt der Welt "gekürt".Diese doch eher unrühmliche Auszeichnung will sich die Rewe Group in Österreich ersparen. Rund 450 Lehrlinge wurden eben in Saalfelden auf ihre sozialen Kompetenzen geschult. Das Training der Softskills